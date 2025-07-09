Esenler Erokspor'un Yeni Başantrenörü Ufuk Sarıca Oldu
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Esenler Erokspor, başantrenörlük görevine Türk basketbolunun efsane ismi Ufuk Sarıca'yı getirdi. Sarıca, son olarak Karşıyaka'nın başantrenörlüğünü yapıyordu.
Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor'da başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane isimlerinden, deneyimi ve liderliğiyle sayısız başarıya imza atmış Sayın Ufuk Sarıca, yeni sezonda Esenler Erokspor Basketbol Takımı'mızın başantrenörlük görevini üstlenecektir." ifadesi kullanıldı.
Ufuk Sarıca, son olarak Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın başantrenörlüğünü yapıyordu.