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Esenler Erokspor'un FIBA Avrupa Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

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Esenler Erokspor Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda Sporting, Universitatea Craiova ve Gence ile eşleşti. Normal sezon 7 Ekim'de başlayacak.

Esenler Erokspor Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Esenler Erokspor, C Grubu'nda yer aldı.

İstanbul temsilcisi, C Grubu'nda Portekiz'den Sporting, Romanya'dan Universitatea Craiova ve Azerbaycan'dan Gence ile eşleşti. Esenler Erokspor'un grubunda ayrıca elemelerden gelecek iki takım daha yer alacak.

Organizasyonun normal sezonunda 48 takım, 6'şarlı 8 grupta mücadele edecek.

FIBA Avrupa Kupası'nda eleme müsabakaları, 23-30 Eylül'de oynanacak. Normal sezon ise 7 Ekim'de başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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