Esenler Erokspor, Ümraniyespor'u Deplasmanda 2-0 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Trendyol 1. Lig'de 4. haftada Esenler Erokspor, Eminevim Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Mikail Okyar ve Berat Luş'tan geldi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş, Mustafa Güçer

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Talha Bartu Özdemir), Soukou (Dk. 83 Yusuf Deniz Şaş), Serkan Göksu (Dk. 46 Batuhan Çelik), Atalay Babacan, Emre Kaplan, Benny, Bardhi, Hoti (Dk. 60 Barış Ekincier)

Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç (Dk. 69 Yunus Emre Gedik), Mikail Okyar, Tugay Kacar (Dk. 80 Recep Niyaz), Amilton, Kanga (Dk. 69 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 69 Faye), Kayode (Dk. 81 Catakovic)

Goller: Dk. 5 Mikail Okyar, Dk. 53 Berat Luş ( Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Serkan Göksu, Dk. 33 Burak Öksüz, Dk. 90+2 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 68 Amilton, Dk. 90+3 Birkan Tetik ( Esenler Erokspor)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
