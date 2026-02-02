Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Erokspor 12. galibiyetini alarak puanını 44'e yükseltti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Mehmet Türkmen, Oğuzhan Yazır, Orhun Aydın Duran

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton (Dk. 90+3 Eray Korkmaz), Kanga (Dk. 83 Recep Niyaz), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Alper Karaman), Faye (Dk. 78 Berat Luş), Kayode (Dk. 78 Catakovic)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu, Djokanovic (Dk. 66 Hoti), Bardhi (Dk. 46 Atalay Babacan), Benny (Dk. 83 Taha Bartu Özdemir), Barış Ekinciler (Dk. 66 Soukou), Batuhan Çelik (Dk. 66 Kosoko)

Gol: Dk. 32 Faye (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Bardhi, Dk. 71 Glumac, Dk. 89 Kosoko (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 76 Mikail Okyar, Dk. 90+2 Enes Alıç (Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 12. galibiyetini alan Esenler Erokspor puanını 44'e yükselterek 3. sırada yer alırken, 12. yenilgisini yaşayan Eminevim Ümraniyespor ise 27 puanla 15. sırada kaldı.

