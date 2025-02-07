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Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Daha İyi Oynayarak Hedeflerimize Yürümek İstiyoruz

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Daha İyi Oynayarak Hedeflerimize Yürümek İstiyoruz
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Esenler Erokspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımın oyununun güçlenerek daha iyi performans sergileyeceğini ifade etti ve gelecekte daha iyi oynama hedeflerine vurgu yaptı.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Bu oyunumuzu güçlendirerek daha iyi oynamayı hedefliyoruz. Bundan sonraki haftalarda daha iyi oynayarak yolumuzda emin adımlarla gitmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "İlk yarıyla ikinci yarı farklıydı. İlk yarıda daha iyi oynadık. Atak yaptırmadık ve fırsat tanımadık. Ama ikinci yarı bunu sürdüremedik devamında da golü yedik. 4 haftadır gol yemeyen ve kaybetmeyen bir takıma karşı 1 puan almak gerçekten iyi. Bu oyunumuzu güçlendirerek daha iyi oynamayı hedefliyoruz. Bundan sonraki haftalarda daha iyi oynayarak yolumuzda emin adımlarla gitmek istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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