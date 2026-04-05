Osman Özköylü: "Çok büyük bir galibiyet aldık"

Osman Özköylü: 'Çok büyük bir galibiyet aldık'
Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Özbelsan Sivasspor maçının ardından oyuncularının mücadelesini övdü. Takım, 33. haftada önemli bir galibiyet alarak play-off iddiasını sürdürmek için umutlandı.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Özbelsan Sivasspor maçının ardından, "Çok sayıda da eksiğimiz vardı. Her şeye rağmen oyuncularımız çok iyi bir maç oynadılar ve çok büyük bir galibiyet aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, açıklamalarda bulundu. Özköylü, "Her iki takım açısından da çok önemli bir maçtı. Son haftada puanlar kaybetmiştik. İddiamızı devam ettirmek adına çok önemliydi. Kırılma maçı diyebiliriz bizim için. Sivasspor içinde play-off için önemli fırsattı. İki takımın da planları kazanmak üzerineydi. İyi bir taraftar topluluğu da vardı ama büyük oranda kontrol bizdeydi. Basit bir gol yedik. Neredeyse hiç pozisyon vermedik. 2-1'den sonra rakibin enerjisi bir anda arttı ama bir gol daha atarak kazandık. 15 gündür ne çalıştıysak futbolcularımızdan en iyi şekilde aldık. Çok sayıda da eksiğimiz vardı. Her şeye rağmen oyuncularımız çok iyi bir maç oynadılar ve çok büyük bir galibiyet aldık. Haftaya Amed ile kendi sahamızda final maçı oynayacağız. İnşallah kazanan biz oluruz. Biz iyi takımız, iyi futbol oynuyoruz. Bunu da inşallah devam ettireceğiz. Perşembe günü biz kazanırsak başka senaryo çizeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor'u da kutluyorum, İsmet hocayı da kutluyorum, Sivasspor'a geldiği günden beri güzel işler yapıyor. Sivas'ın hala play-off şansı var" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
