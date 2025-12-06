Haberler

Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor: 4 Sakaryaspor: 1

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig 16. haftasında Esenler Erokspor, evinde Sakaryaspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Amilton, Kayode ve Catakovic golleri ile katkı sağladı.

Maçtan dakikalar

28. dakikada sol tarafta topu alan Amilton'un penaltı noktasının gerisine yerden ortasında Amilton'un bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada Kakuta'nın ceza sahasında Kanga'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıda topun başına geçen Ben Yedder'in şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

43. dakikada sağ taraftan Serkan'ın ortasında kale önünde topu kontrol eden Burak Çoban'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

47. dakikada ceza sahası sağ tarafında Amilton'un Eren Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Burak Pakkan bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Kanga'nın sol tarafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'nin de müdahalesiyle üst direkten döndü.

53. dakikada sol taraftan Enes'in ortasında Kayode'nin ön direkte bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

79. dakikada sol taraftan Kanga'nın kale önüne yaptığı ortada Kayode, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

90+6. dakikada Catakovic, uzun pasa hareketlenirken kaleci Szumski de kendi yarı alanının ortasına kadar çıktı. Catakovic, kaleciden sıyrılarak uzak mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Burak Pakkan, Gökmen Baltacı, Orhun Aydın Duran

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kacar (Jack dk. 74), Amilton (Altar Han Hidayetoğlu dk. 88), Kanga (Alper Karaman dk. 84), Berat Luş (Faye dk. 74), Kayode (Catakovic dk. 84)

Yedekler: Mehmet İdin, Oğulcan Kestane, Anıl Yaşar, Yusuf Yücer, Harun Genç

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Sadık Çiftpınar, Batuhan Çakır, Eren Erdoğan (Mirza Cihan dk. 88), Mete Kaan Demir (Emre Demir dk. 74), Vukovic, Burak Altıparmak (Akuazaoku dk. 88), Burak Çoban, Kakuta, Ben Yedder (Zwolinski dk. 63)

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Alparslan Demir, Mehmet Olçay, Doğukan Tuzcu, Kobiljar

Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Goller: Amilton (dk. 28), Kayode (dk. 53 ve 79), Catakovic (dk. 90+6) (Esenler Erokspor), Burak Çoban (dk. 43) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Mikail Okyar (Esenler Erokspor), Vukovic, Burak Altıparmak, Eren Erdoğan (Sakaryaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor



