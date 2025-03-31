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Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü'nü 3-1 Yenerek Öne Çıktı

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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Esenler Erokspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Junior Fernandes iki gol atarken, Kayode de bir gol kaydetti. Anıl Yaşar'ın kendi kalesine attığı golle MKE Ankaragücü de skor buldu. Maçta Mert Çetin kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Abdülhamit Söyler, Okan Taşköprü

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan (Dk. 64 Metehan Mert), Nzaba, Anıl Yaşar, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Jack (Dk. 64 Laine), Tugay Kaçar (Dk. 82 Pinchi), Alper Karaman, Junior Fernandes (Dk. 82 Catakovic), Kayode (Dk. 82 Faye)

Mke Ankaragücü : Ertaç Özbir, Schulz, Dalcio (Dk. 71 Cem Tuna Türkmen), Özgür Aktaş (Dk. 64 Mert Çetin ), Hayrullah Bilazer (Dk. 55 Rakoczy), Ali Güneren, Kwabena, Mahmut Tekdemir, Osman Çelik, Cephas (Dk. 72 Rotariu), Laura

Goller: Dk. 18 ve 69 Junior Fernandes, Dk. 35 Kayode (Esenler Erokspor), Dk. 28 Anıl Yaşar (Kendi kalesine) ( Mke Ankaragücü )

Kırmızı kart: Dk. 74 Mert Çetin ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 24 Tugay Kaçar, Dk. 59 Ekrem Kılıçaslan (Esenler Erokspor), Dk. 35 Osman Çelik, Dk. 53 Özgür Aktaş, Dk. 58 Kwabena ( Mke Ankaragücü )

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Esenler Erokspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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