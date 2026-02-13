Haberler

Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor: 3 Manisa FK: 1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Kayode'nın çift golü ve Faye'nin katkısıyla galip gelen ev sahibi ekip puanını artırdı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Kanga'nın kaptırdığı topla ceza sahası içinde buluşan Diony'nin penaltı noktası gerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Çetin'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Amilton'un yaptığı vuruşta savunmadan seken topla buluşan Kayode, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

65. dakikada sağ kanattan Hayrullah'ın yerden içeri çevirdiği topta, ceza sahası içi sağ çaprazda Recep Niyaz'ın istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlağa altıpas üzerinde Kayode dokundu. 2-1

89. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışında Catakovic'in yaptığı ortada arka direkte Faye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ozan Ergün, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton (Berat Luş dk. 81), Ömer Faruk Beyaz (Recep Niyaz dk. 61), Kanga (Alper Karaman dk. 72), Faye, Kayode (Catakovic dk. 81)

Yedekler: Birkan Tetik, Tugay Kacar, Jack, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Cavare

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Manisa FK: Vedat Karakuş (Saim Sarp Bodur dk. 18), Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Muhammed Kiprit dk. 9, Osman Kahraman dk. 36), Umut Erdem, Toure, Vargas, Benrahou, Cissokho, Ada İbik, Diony

Yedekler: Metehan Başar, Kubilay Sönmez, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Umut Can Aslan, Batuhan Çolak

Teknik Sorumlu: Ahmet Pektaş

Goller: Kayode (dk. 26 ve 65), Faye (dk. 89) (Esenler Erokspor), Diony (dk. 2) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Faye, Kanga (Esenler Erokspor), Benrahou, Herelle (Manisa FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Akın Gürlek ilk kez açıkladı: Alo Adalet Hattı kuracağız

Bakan Akın Gürlek ilk kez açıkladı! Yargı mağduriyetlerinde yeni dönem
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim

Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerilmiş! Çıkan sonuç vahim
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor

Fenerbahçe yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor
Bakan Gürlek: Benim kapım herkese, her siyasi partiye açık

Bakan Gürlek'ten 86 milyona mesaj: Adalete ihtiyacı olan kim varsa...