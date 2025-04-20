Esenler Erokspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Kocaelispor, Esenler Erokspor'a deplasmanda 3-1 yenildi. Maçta goller Kayode, Pinchi ve Fernandes'den gelirken, Kocaelispor'un tek golü Oğulcan Çağlayan'dan geldi.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sağ tarafta topla buluşan Furkan Orak'ın arka direğe ortasında iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
37. dakikada Samet Yalçın'ın savunma arkasına pasında Oğulcan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunu yaptı ancak sonrasında kaleci Ekrem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada penaltıda topun başına geçen Oğulcan'ın yerden sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
75. dakikada Furkan Orak'ın sağ taraftan arka direğe ortasında iyi yükselen Pinchi, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
87. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Junior Fernandes'in uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1
Hakemler: Cihan Aydın, Yusuf Susuz, Oğuzhan Kocaçoban
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert (Anıl Yaşar dk. 90+2), Nzaba, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Alper Karaman (Pinchi dk. 66), Tugay Kacar (Laine dk. 90+2), Jack, Kayode (Ertuğrul Furat dk. 88), Fernandes (Catakovic dk. 88)
Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Ufuk Akyol, Benhur Keser, Oğuz Ceylan, Berkay Aydoğmuş
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Kocaelispor: Batuhan Şen, Ahmet Oğuz (Onur Öztonga dk. 81), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Yunus Emre Gedik dk. 80), Pedrinho, Rivas (Barış Alıcı dk. 16), Samet Yalçın (Furkan Gedik dk. 80), Vukovic (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Mendes, Oğulcan Çağlayan
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ahmet Sagat, Tarkan Serbest, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı
Goller: Kayode (dk. 13), Pinchi (dk. 75), Fernandes (dk. 87) (Esenler Erokspor), Oğulcan Çağlayan (dk. 40 pen.) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Eşref Korkmazoğlu (Esenler Erokspor), Ahmet Oğuz (Kocaelispor) - İSTANBUL