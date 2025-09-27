Esenler Erokspor, Iğdır FK'ya 3-2 Mağlup Oldu
Karşılaşmaya hızlı başlayan Iğdır FK, 7'nci dakikada Ahmet Engin ve 9'uncu dakikada Koita'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 25'inci dakikada Kayode ile farkı bire indirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.
Esenler Erokspor, 51'inci dakikada Recep Niyaz'ın golüyle skoru eşitledi: 2-2. 56'ncı dakikada Fofana, Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-3.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor