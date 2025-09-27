Haberler

Esenler Erokspor, Iğdır FK'ya 3-2 Mağlup Oldu

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Esenler Erokspor, sahasında Iğdır FK'ya 3-2 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Iğdır FK, hızlı bir başlangıç yaptı ve öne geçti.

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Iğdır FK, 7'nci dakikada Ahmet Engin ve 9'uncu dakikada Koita'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 25'inci dakikada Kayode ile farkı bire indirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

Esenler Erokspor, 51'inci dakikada Recep Niyaz'ın golüyle skoru eşitledi: 2-2. 56'ncı dakikada Fofana, Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-3.

Iğdır FK, konuk olduğu Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
