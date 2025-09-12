Esenler Erokspor, Hatayspor'u 4-1 Mağlup Etti

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 4-1'lik Hatayspor galibiyeti sonrasında kazanarak devam ettiklerini ve yükselişlerinin sürdüğünü belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü açıklamalarda bulundu. Özköylü, "Güzel bir müsabaka oldu. Güzel bir skorla önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz. Son 2 haftada kazandığımız maçlara bir yenisini ekledik. Yükselişimiz devam ediyor. Bu maçtan yaşadığımız çok talihsiz olaylar oldu. 4 oyuncumuzu gerek hazırlık maçlarında gerekse antrenmanlarda sakatlıklarından dolayı kaybettik. Bugün bazı oyuncularımızı başka mevkilerde oynattık ama her şeye rağmen tüm oyuncular sahada gereken mücadeleyi ve özveriyi fazlasıyla gösterdi. Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Skoru artırabilecek pozisyonlara da girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarının ilk 15 dakikasında ciddi anlamda kriz yaşadık. Maç 2-2'ye gelse çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalabilirdik. Çok şükür ki 3. golü bulduk ve arkasından da 4. golü bulup oyunu rahatlattık. Onların da direncini kırmış olduk. Kazanarak yolumuza devam etmek önemli. Takımımızın ortaya koyduğu performans, oyuncularımızın özverisi gerçekten bizim adımıza çok sevindirici. İnşallah bu maçın sevincini yaşayıp geride bırakacağız ve önümüzdeki haftaya hazırlanmaya başlayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL