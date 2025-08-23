Esenler Erokspor'dan 5-0'lık Galibiyet

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Serik Spor'a karşı haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Gelecek maçlar adına kazanmak çok önemliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Serik Spor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Ligin ilk iki haftasında oynadığımız oyunun karşılığını maalesef alamamıştık. Erken gördükleri kırmızı kart, rakibimizin oyun düzenini bozdu. Bizim 1 kişi fazla oynamamız, rakibimize oyunumuzu daha kolay kabul ettirmemizi sağladı. Bugün sabırlı oynadık. Aceleci davranmadık. Doğru zamanda doğru ataklar yaptık. Bu atakları gole çevirmesini bildik. Hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Yeni bir takımız. Birbirini yeni tanımaya çalışan oyuncu grubumuz var. Gelecek maçlar adına kazanmak çok önemliydi. Oyuncu arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Devamını getirmek, bu başarıyı devam ettirmek çok daha önemli. İnşallah önümüzdeki hafta da kazanarak bunu devamlı hale getirebiliriz. Serik Sporlu oyuncuları da kutluyorum. Onlar için de gerçekten zor bir durumdu erken dakikalarda eksik kalmak. Onlar için gerçekten zor bir durumdu" diye konuştu. - İSTANBUL