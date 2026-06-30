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Esenler Erokspor Bolu'da kampa girdi

Esenler Erokspor Bolu'da kampa girdi
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1'inci Lig takımı Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde çift antrenmanla çalışmalar sürüyor.

1'inci Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı. Teknik direktör Mustafa Gürsel gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve düz koşunun ardından kondisyon, kuvvet ve istasyon çalışmaları yaptı. Günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanacak olan yeşil-sarılı ekip, Bolu kampında güç depolayacak.

Esenler Erokspor, 14 Temmuz'a kadar Bolu'da kamp hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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