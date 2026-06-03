Kazımkarabekir Stadı Süper Lige hazırlanıyor

Süper Lige yükselen Erzurumspor FK'nın 2026-2027 sezonunda maçlarını oynayacağı Kazım Karabekir Stadyumu'nda kale arkaları ile basın ve protokol tribünlerinde hazırlıklar devam ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda stadyum dış cephesi, çevre düzenlemesi, otopark alanları, stadyum içerisinde kale arkası tribünler ile basın ve protokol tribünlerinde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzurum Temsilcisi İrfan Tarakçıoğlu'na basın tribününde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çakmur, Süper Lig'de basın mensuplarının çalışmalarını yürütebilmeleri için kendilerine ayrılan bölümlerdeki çalışmalarla ilgili de TSYD Temsilcisi İrfan Tarakçıoğlu ile görüş alışverişinde de bulundu.

Kale arkası tribününden maraton kısmındaki eski yerine taşınacak olan basın tribününde basın izleme alanı, basın toplantısı odası, basın çalışma ve dinlenme bölümü ile eklentileri ile sahada foto muhabirlerinin görev yapacağı alan ve iç mekanda oluşturulan bölümde çalışmaların devam ettiğini söyleyen İl Müdürü Çakmur, yeni düzenlemelerin sezon öncesinden tamamlanacağını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı