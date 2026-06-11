Erzurumspor'da 'Dadaşlar Grubu' kendini feshetti

Erzurumspor FK tribünlerinin en köklü taraftar oluşumlarından biri olan Dadaşlar Grubu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendini feshettiğini duyurdu.

1995 yılında kurulan ve yıllardır Erzurumspor'u hem şehirde hem de Türkiye'nin farklı illerinde temsil eden grup, tüm temsilcilikleriyle birlikte faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de temsilcilikleri bulunan Dadaşlar Grubu'nun paylaşımı, Erzurumspor taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı. Grup tarafından yapılan açıklamada, kuruluş sürecine ve merhum liderleri Zafer Lömenler'e vurgu yapılarak, bugüne kadar Erzurumspor ve Erzurum'un her platformda en iyi şekilde temsil edildiği ifade edildi.

"Bu bayrağı taşımaktan büyük bir onur ve gurur duyduk"

Dadaşlar Grubu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1995 yılında merhum Zafer Lömenler liderliğinde kurulan ve bugüne kadar Erzurumspor'u ile Erzurum'u her platformda en iyi şekilde temsil eden, Türkiye'nin saygın taraftar gruplarından biri olan Dadaşlar Grubu'nu, tüm temsilciliklerimizle birlikte bugün itibarıyla feshetmiş bulunuyoruz. Reis'imizin vefatının ardından, onun aziz hatırasını yasatmak adına bu bayrağı taşımaktan büvük bir onur ve gurur duyduk. Bundan sonra da kendisine olan saygı ve vefamızı aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. 1995 yılından bugüne kadar merhum Zafer Lömenler'in yanında yer alan, Dadaşlar Grubu çatısı altında Erzurumspor'a ve şehrimize hizmet eden tüm dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bizlerden yana herkese hakkımız helaldir: sizler de haklarınızı helal ediniz" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı