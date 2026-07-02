Haberler

Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ve 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi

Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ve 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Sü Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ve Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün, Cengizhan Bayrak ile 2026-2027 sezonu için yeni sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ve 5 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre teknik direktör Özbalta ve mevcut kadroda yer alan Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Ahmet Dal'ın da katıldığı törende Özbalta ve futbolcular, attıkları imzayla 2026-2027 Süper Lig sezonunda mavi-beyazlı formayla mücadele etmeyi sürdürecek.

Ahmet Dal, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurumspor FK'nin Trendyol 1. Lig'de rekorlar kırarak şampiyon olduğunu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edeceklerini hatırlattı.

Takımın 29 Haziran Pazartesi günü Erzurum'da kamp çalışmalarına başladığını anımsatan Dal, "Takımımızı Süper Lig'e taşıyan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ve ekibiyle yeniden anlaştık. Uzun yıllar formamızı terleten Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile yeniden anlaştık. Şampiyonluğumuzda katkısı olup, yeni sezonda aramızda olamayacak futbolcu arkadaşlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dal, teknik ekiple birlikte yoğun bir transfer süreci sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi Erzurumspor için en uygun olanı, forma ve armamızın ağırlığını kaldıracak ve bu şehre layık oyuncuları almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız dış transferlerle de Süper Lig'e hazır şekilde gireceğiz. Yaptığımız sponsorluk görüşmelerini önümüzdeki günlerde neticelendireceğiz. Süper Lig'in ekonomik zorluklarının farkındayız. İnşallah Erzurumspor'umuza destek olacak Erzurumlu iş adamlarımız ve sponsorlarımızla Süper Lig'e hazır girmek istiyoruz. Taraftarlarımız müsterih olsun, Erzurumspor'umuzu bugüne kadar nasıl temsil ettiysek bugünden sonra da aynı şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Yeni sezonda giyilecek formaların tanıtımının ilerleyen günlerde yapılacağını aktaran Dal, mavi-beyazlı takımın kampı Erzurum'da tamamlayacağını, kamp döneminde birkaç hazırlık maçı yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Diyanet'in Cuma hutbesinde 'Deniz Göktaş' detayı

Cuma hutbesine bile girdi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri

İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası! Yeni görüntüleri çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf

Mesut Özarslan'dan bomba itiraf: Parti çalışmalarına katılırdık ama...