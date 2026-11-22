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Salih TEKİN/ERZURUM,

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener

ERZURUMSPOR FK: Ertuğrul- Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (Dk.80 Ebusele), Amar, Nihad Mujakic, Baiye (Dk.80 Sefa Akgün), Giorbelidze (Dk.80 Mustafa Fettahoğlu), Owusu, Rodriguez (Dk.71 Cardoso), Kerk (Dk.60 Eren Tozlu), Diabate,

GÖZTEPE: Arda Özçimen- Taha Altıkardeş, Sonko Sundberg, Bokele Mputu, Arda Okan, Rhaldney Gomes, Alexis Antunes (Dk.69 Efkan Bekiroğlu) Richard Akonnor (Dk.83 Ege Yıldırım), Miroshi (Dk.69 Adebola Anjorin), Juan Santos (Dk.83 Carvalho Costa), Henrique (Dk.35 Armstrong),

SARI KART: Kerk, Cardoso (ERZURUMSPOR) Arda Okan (GÖZTEPE)

KIRMIZI KART:

GOL: Dk. 70 Efkan Bekiroğlu (GÖZTEPE)

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında Erzurumspor, evinde konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü 70'nci dakikada Efkan Bekiroğlu'dan geldi.

6'ncı dakikada gelişen Erzurumspor atağında Radriguez'in sert şutunda kaleci Ard Özçimen, topu kornere gönderdi.

20'nci dakikada Rhaldney Gomes'in kullandığı korner atışında topla buluşan Richard Akonnor'un şutu auta gitti.

28'inci dakikada Kerk'in rakip ceza sahası önünde pas çıkardığı Diabate'nin şutunda top kalecide kaldı.

32'nci dakikada Baiye'nin sert şutunca kaleciden dönen topa ceza alanı içindeki Kerk istediği gibi vuramadı.

45 +1'nci dakikada kullanılan köşe atışına iyi yükselen Sonko Sundberg'in kafa şutunda top ağlara gitti. İtirazlar üzerine VAR odasıyla görüşen hakem Alper Akarsu, görüntüleri izledikten sonra Mustafa Yumlu'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

İKİNCİ YARI

51'inci dakikada gelişen Göztepe atağında soldan ortaya iyi yükselen Armstrong'un kafa şutunda top direğin yanından auta gitti.

54'üncü dakikada Rodriquez'in pasıyla defansın arkasına sarkan Kerk, ceza alanına girerken sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

57'nci dakikada Rodriguez'in sağ kanattan gönderdiği topla ceza alanında buluşan Diabate'nin şutu kalecide kaldı.

70'inci dakikada oyuna bir dakika önce giren Efkan Bekiroğlu, Juan Santos'un şutunda önüne gelen topu ağlara göndererek takımını öne geçiren golü attı. 0-1.

85'inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Armstrong kaleciyle karşı karşıya kaldı. Armstrong'un şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı.

Hakem Alper Akarsu'nun 3 dakika uzattığı maç konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı