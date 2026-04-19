Oltu'da Erzurumspor'un şampiyonluk coşkusu

Erzurumspor FK'nın, 1. Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmasına rağmen 2025/26 sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyerek şampiyonluğunu ilan etmesi, Erzurum'un Oltu ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Şampiyonluk haberinin ardından Oltu'da taraftarlar araçlarıyla konvoylar oluşturarak ilçe merkezinde tur attı. Kutlamaların adresi daha sonra Oltu Kalesi önü oldu. Burada toplanan kalabalık, düğün sanatçısı Erdi Özden'in seslendirdiği şarkılar eşliğinde halaylar çekti. Taraftarlar meşaleler yakarken, Erzurumspor bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar, uzun süre devam etti. - ERZURUM

