Erzurumspor şampiyonluk turu attı

Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK, şampiyonluk kutlamaları kapsamında otobüsle şehir turu attı.

Ligin 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı maçın ardından Süper Lig'e yükselerek 5 yıllık hasrete son veren mavi-beyazlı ekip, şampiyonluğu taraftarıyla kutluyor.

Mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinden üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin yer aldığı otobüse taraftarlar da eşlik etti.

Ellerinde bayraklar, havai fişek ve meşalelerle sokakları dolduran taraftarlar, takıma yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Mavi-beyazlı ekip, şehir turunun ardından Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasını kaldıracak.