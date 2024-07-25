Erzurumspor, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde İstanbulspor ile berabere kaldı

Erzurumspor, sezon hazırlıklarını yaptığı Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde son hazırlık maçında İstanbulspor ile berabere kaldı.

Palandöken Dağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezona hazırlanan iki takım, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Müsabakada mavi-beyazlı takımın gollerini Furkan Özhan ve Yakup Kırtay atarken, İstanbulspor da Jackson Kenio ile Emir Kaan Gültekin beraberlik gollerini kaydetti. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. - ERZURUM