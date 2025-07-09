Erzurumspor FK Yeni Sezon İçin Transferler Yaptı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Hüsamettin Yener, Mert Önal ve Brandon Baiye ile sözleşme imzaladı. Yeni transferler, kulübün Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampına katıldılar.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Mert Önal, Brandon Baiye ve Hüsamettin Yener'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, Boluspor'dan santrfor Hüsamettin Yener'le 1, Turgutluspor'dan Mert Önal'la 3 ve Belçika Ligi takımlarından Eupen'de forma giyen orta saha oyuncusu Brandon Baiye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerindeki transfer görüşmelerini tamamlayan oyuncular, daha sonra takımın Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden kampına katıldı.

Açıklamada, "Yeni transferlerimize hoş geldiniz diyor, Erzurumspor camiamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Spor
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