Erzurumspor FK'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı ekip, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde tek antrenman yaptı.
Akşam saatlerinde çalışan Erzurum temsilcisi, geniş alan oyunu ve çift kale maçla günü tamamladı.
Erzurumspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu