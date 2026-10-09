Erzurumspor FK, yarın Alanyaspor'a konuk olacak maçın hazırlığını Belek'te tamamladı

Erzurumspor FK, yarın Alanyaspor'a konuk olacak maçın hazırlığını Belek'te tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlılar, Belek'te teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı; maç yarın 16.00'da Alanya Oba Stadı'nda.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı ekip, Antalya'nın Belek ilçesinde konakladığı otelin antrenman sahasında teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınmayla başladı.
Futbolcular, daha sonra pas, koşu ve taktik çalışma yaptı.
Mavi-beyazlılar, gerçekleştirdiği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor FK ile Alanyaspor yarın 16.00'da Alanya Oba Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA