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Erzurumspor FK, yarın Alanyaspor'a konuk olacak maçın hazırlığını Belek'te tamamladı

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Erzurumspor FK, yarın Alanyaspor'a konuk olacak maçın hazırlığını Belek'te tamamladı
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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlılar, Belek'te teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı; maç yarın 16.00'da Alanya Oba Stadı'nda.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı ekip, Antalya'nın Belek ilçesinde konakladığı otelin antrenman sahasında teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınmayla başladı.

Futbolcular, daha sonra pas, koşu ve taktik çalışma yaptı.

Mavi-beyazlılar, gerçekleştirdiği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor FK ile Alanyaspor yarın 16.00'da Alanya Oba Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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