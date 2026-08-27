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Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği Yarın Eryaman'da Karşılaşıyor

Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği Yarın Eryaman'da Karşılaşıyor
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Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Erzurumspor FK, yarın saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 10 maçın 6'sını Gençlerbirliği, 2'sini Erzurumspor kazandı, 2'si ise berabere bitti. Ankara'daki 5 karşılaşmanın 3'ünü Gençlerbirliği, 1'ini Erzurumspor kazandı, 1 maç berabere sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği yarın saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 10 karşılaşmanın 6'sını Gençlerbirliği, 2'sini Erzurumspor FK kazandı. İki mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor FK bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Gençlerbirliği 12 gol kaydetti.

Ankara'da 6. karşılaşma

Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği daha önce Ankara'da 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3'ünü Gençlerbirliği kazanırken, 1 karşılaşmadan Erzurumspor FK galip ayrıldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankara'da oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği 7 gol atarken, Erzurumspor FK rakibine 4 golle karşılık verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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