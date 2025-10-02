Erzurumspor FK, Vanspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurum ekibinde sakatlıkları devam eden Adem Eren Kabak ve Muhammed Furkan Özhan maç kadrosunda yer alamayacak. Erzurumspor FK, bugün ve yarın gerçekleştireceği antrenmanla Vanspor müsabakasının hazırlarını tamamlayacak.

Bu arada mavi-beyazlı futbolculardan Furkan Özhan'ın, Adana Demirspor maçı sonrasında yapılan detaylı MR tetkik incelemesi sonucu sağ diz iç yan bağlarında (MCL) zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Adem Eren Kabak'ın ise antrenmanda yaşadığı bir mücadelede çekilen MR incelemesi sonucu omurga lomber bölgesinde hernia (Fıtık) oluşumu ve kas spazmları saptanmıştı.

Bu oyunculardan Furkan Özhan düz koşulara başlarken, Adem Eren Kabak'ın ise tedavisinin sürdüğü açıklandı. - ERZURUM