Haberler

Erzurumspor FK, Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+40 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 45. dakikada Cardoso attı; Erzurumspor FK mücadeleyi 1-0 galip tamamlarken Samsunspor mağlup ayrıldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Dk. 82 Ebosele), Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Baiye, Giorbelidze, Owusu, Rodriguez (Dk. 57 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 66 Diabate) Eren Tozlu (Dk. 66 Kerk)

Samsunspor : Okan Kocuk, Tomasson, Guarino, Erakovic, Mendes, Watt (Dk. 65 Sekongo), Emre Kılınç, Samed Onur (Dk. 79 Yalçın Kayan), Celil Yüksel, Jarju (Dk. 46 Coulibaly), Bayo

Gol: Dk. 45 Cardoso (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 18 Cardoso, Dk. 33 Owusu, Dk. 77 Baiye (Erzurumspor FK), Dk. 64 Samed Onur, Dk. 86 Emre Kılınç ( Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

52. dakikada konuk ekibin oyuncusu Samed Onur orta alandan ceza yayına kadar topla birlikte ilerledi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan kaleye doğru şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun içeri gönderdiği topa yerden vuran Eren Tozlu, kaleci Okan Kocuk'un engeline takıldı.

69. dakikada Sekongo'nun pasında topla buluşan Mendes'in sağ kanattan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna uzanarak topu kurtardı.

79. dakikada ev sahibi ekipte hızlı atakla çıkan Kerk, sol kanattan topu merkeze taşıdı. Yerden pasla topla buluşan Diabate'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.

Erzurumspor FK, ilk yarıda bulduğu golle Samsunspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu

4 yıldır süren savaşta şu ana kadarki en büyük saldırı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş soruşturmasını aydınlatacak yöntem ilk kez denenecek

Rojin Kabaiş soruşturması aydınlanıyor mu? Bu yöntem ilk kez denenecek
Devlet korumasındaki 13 genç mutfakta hayata tutundu! Umut Mutfağı ilk mezunlarını verdi

13 gence altın bilezik takıldı! Şefler onlar için bir araya geldi
Japonya'dan dünyada bir ilk! Arızalanan robotlar için özel ambulans

Bu ambulans biraz farklı! İnsanlara değil insansılara yetişecek
İstanbul’da gizemli kayıp: 49 yaşındaki adam için arama çalışmaları sürüyor

3 çocuk babası Mustafa’dan 7 gündür haber yok: Ekipler ormanda arıyor
Beşiktaş taraftarından Rojin Kabaiş'in mezarına ziyaret

Şehre gelir gelmez oraya koştular! Beşiktaş taraftarları mezarlıkta
Fransız polisi 'dur' ihtarına uymayan genci ezdi! Şehir yangın yerine döndü

Fransa yine yangın yeri! Bu kez suçlu polis
Mehmet Uçum: Yeni anayasa Türkiye Cumhuriyeti için artık kaçınılmazdır

Mehmet Uçum’dan çok konuşulacak yeni anayasa mesajı: Vakit artık geldi