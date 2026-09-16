Erzurumspor FK, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Dar alan çalışmasıyla devam eden idman, taktik ve yarı saha oyunuyla tamamlandı.
Mavi-beyazlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA