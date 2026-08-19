Haberler

Erzurumspor'dan Portekizli yıldız transferi

Erzurumspor'dan Portekizli yıldız transferi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan bilgilere göre, son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen ve sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 32 yaşındaki Cardoso, Erzurumspor FK ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde Deportivo, Uniao Madeira, Tondela, Dinamo Moskova, Tambov, Belenenses ve Kayserispor formalarını giyen Cardoso, Kayserispor ile Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 166 karşılaşmada görev yaptı. Portekizli futbolcu bu maçlarda 27 gol ve 29 asist üretirken, 31 kez sarı kart gördü.

Mavi-beyazlı ekibin transferi ile ilgili paylaşımı önümüzdeki saatlerde yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı

Maç bitince çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler

Aynı kaderi paylaştılar! Yürek yakan veda
İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil

Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil!
Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu

Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık

Böyle mi bitecekti? Taraftar kahrolacak
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

Ünlü ismin ailesi için yaptırdığı evi görenler aynı yorumu yapıyor