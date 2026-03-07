Erzurumspor FK-Manisaspor FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Erzurumspor FK- Manisaspor maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor Fk, konuk ettiği Manisaspor FK'yı 8-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ve Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş mücadeleyi değerlendirdi. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, güzel ve önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "1-0 kazandığınızda da 3 puan alıyorsunuz, bugün bu skorla kazandığınızda da 3 puan alıyorsunuz. Ama oyuncularımızın sezonu iyi geçirmesi, kariyer rekorlarını kırmaları, farklı oyuncuların gol ve asist katkısı vermesi hem oyuncularımız hem de kulübümüz açısından bizi oldukça onurlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu açıdan da önemli bir galibiyetti. Sonuçta yine 3 puanı aldık. Ayrıca averajımıza katkı sağlayan bir skor olması da bizim için ayrı bir mutluluk verici oldu. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün hava çok soğuktu, Erzurum'un soğuk günlerinden birini yaşadık. Ramazan ayına rağmen gelip bizleri desteklediler. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bizi bağırlarına basıyorlar, bu destek bizim için çok değerli. Önümüzde artık makasın daraldığı bir döneme giriyoruz. Ama baktığınız zaman hala oynanacak 9 maç var ve ortada alınması gereken 27 puan bulunuyor. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Çok önemli rakiplere karşı oynayacağız. Çarşamba günü bu rakiplerden biri olan Ümraniyespor ile karşılaşacağız. Bu hafta üç maçın oynandığı bir haftaya girdik. Ümraniye de dün aldığı puanlarla 35 puana ulaştı. Onlar da bu süreçte bir an önce rahatlamak isteyen bir takım. Belki de üst sıraları kovalamayı düşünecekleri bir maça çıkacaklar. Biz bunun bilincindeyiz ve çok önemli bir haftaya girdik. Bugünkü galibiyeti bugün yaşamak lazım. Bazen mutlulukları da sindirmek gerekir. Ama yarından itibaren hemen Ümraniyespor maçını düşünmemiz gerekiyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden beri bize büyük destek veren Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyorum. Özellikle bir parantez de Ahmet Dal Başkanımıza açmak istiyorum. Tüm Erzurum halkının, sadece Erzurum'dakilerin değil, Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerindeki Erzurumluların bilmesini isterim ki, Ahmet Başkan kulübü inanılmaz bir şekilde, tam bir profesyonel gibi yönetiyor ve idare ediyor. Son 3-5 aydır çok zorlu bir süreçten geçiyor. Daha önce de kısaca bahsetmiştim, annesiyle ilgili hassas bir durum var. Buradan herkesin dualarını esirgememesini rica ediyorum. Bugünkü galibiyeti de Ahmet Başkanımıza hediye etmek istiyoruz. Bu süreçte tüm gücüyle ayakta kalıp kulübe destek vermeye çalışıyor. Bu nedenle hem kendisine teşekkür ediyorum hem de annesine buradan dualarımı gönderiyorum" diye konuştu.

"Genç oyuncular kazanarak yarışı sürdüreceğiz"

Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş, Erzurum'un çok zor bir deplasman olduğunu ifade ederek, "Bunun bilincinde buraya geldik. Bizim kulüp olarak misyonumuz ve vizyonumuz belli. Tüm bunları yaparken genç oyuncu kazanmak istiyoruz. Genç oyuncuları kazanarak bu yarışın içinde kalmayı hedefliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Tabii bunu yapmanın zaman zaman ağır bedelleri oluyor. Bugün de aslında bu bedellerden birini ödedik. Kadromuza dikkat ettiyseniz, oyuna giren oyuncularımıza baktıysanız çoğu pırıl pırıl genç kardeşlerimiz. Kulüp olarak amacımız bu kardeşlerimizi kazanmak. Şanssızlıkları ise çok formda bir takıma karşı, çok zor bir deplasmanda oynamaları oldu. Ama her birinden çok memnunuz. Ortada ağır bir mağlubiyet var ama bunun faturası tamamen bize ait. Hiçbir oyuncumuzun bir sorumluluğu yok. Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Bizim ligdeki durumumuz, puan tablosundaki yerimiz ve kulüp yapımız itibariyle tek amacımız oyuncu kazanmak. Genç oyuncuları takımın içine dahil etmek, onlara dokunabilmek istiyoruz. Bunu da korkmadan, gerekirse bugün olduğu gibi ağır bedeller ödeyerek yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Erzurumspor'a kalan maçlarında ve şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

