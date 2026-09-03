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Erzurumspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig 4. haftada 5 Eylül'de Konyaspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yapan takımda sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Hazırlıklar yarın ter idmanıyla tamamlanacak.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek olan Erzurumspor FK, karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında kendi tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana toplu koordineli ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, ardından 5'e 2 oyun gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmayla devam etti.

Mavi-beyazlı ekipte Konyaspor karşılaşması öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor.

Erzurumspor FK, yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği ter idmanıyla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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