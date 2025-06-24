Erzurumspor FK, Kaleci Matija Orbanic'i Transfer Etti

Erzurumspor FK, Kaleci Matija Orbanic'i Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Slovenya'nın NK Bravo takımından Hırvat kaleci Matija Orbanic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orbanic, 25 yaşında ve 1,92 boyunda. Takım, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, kaleci Matija Orbanic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip Slovenya takımlardan NK Bravo'da forma giyen Hırvat file bekçisi Obranic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Obranic'in geçtiğimiz günlerde kente gelerek tesisleri gezdiği belirtilen açıklamada, "Erzurumspor tesislerimizde kulüp başkanımız Ahmet Dal ile son görüşmeyi yapan Matija Orbanic, kulübümüzle 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Hırvatistan doğumlu 25 yaşında ve 1,92 boyundaki Matija Orbanic, 1 Temmuz'da Erzurum'a gelerek takımımızla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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