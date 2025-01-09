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Erzurumspor FK, Göztepe'ye 1-0 Mağlup Oldu

Erzurumspor FK, Göztepe'ye 1-0 Mağlup Oldu
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Erzurumspor FK, evinde Göztepe'ye 1-0 yenildi. Göztepe'nin tek golü Victor Hugo'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Yunus Dursun, Süleyman Özay, Nurettin Dinçer Demir

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Yakup Kırtay (Ömer Kara dk. 80), Süleyman Koç (Gökhan Akkan dk. 78), Salih Sarıkaya, Özgür Sert, Furkan Özhan, Süleyman Enes Karakaş, Toni Tasev (Streli Mamba dk. 67), Koray Kılınç (Mustafa Fettahoğlu dk. 67)

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Muhammet Taha Ağdağ, Eren Büyükdere, Yunus Emre Kızılcım

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton (Koray Günter dk. 46), İsmail Köybaşı, Malcom Bokele (Lasse Nielsen dk. 46), Ogün Bayrak, Victor Hugo, Kuryu Matsuki (İzzet Malak dk. 66), Ahmed Ildız, Anthony Dennis (Novatus Miroshi dk. 46), Romulo (Nazım Sangare dk. 46)

Yedekler: Mateusz Lis, Djalma Silva, David Tijanic, Juan, Tibet Durakçay

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gol: Victor Hugo (dk. 22) (Göztepe)

Sarı kartlar: Romulo (Göztepe), Salih Sarıkaya (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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