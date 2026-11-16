Erzurumspor FK, Göztepe maçı öncesi Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı

Erzurumspor FK, Göztepe maçı öncesi Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Serkan Özbalta yönetiminde sürdürdü. Kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular koşu, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı; takım yarın da antrenman yapacak.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Koşuyla idmana başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.
Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Erzurumspor FK, 22 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Kaynak: AA