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Erzurumspor FK, Göztepe maçı öncesi Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı

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Erzurumspor FK, Göztepe maçı öncesi Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı
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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Serkan Özbalta yönetiminde sürdürdü. Kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular koşu, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı; takım yarın da antrenman yapacak.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Koşuyla idmana başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.

Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Erzurumspor FK, 22 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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