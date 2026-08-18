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Erzurumspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Erzurumspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma, pas, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.

Erzurumspor FK, dün başlayan Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Erzurumspor FK ile Galatasaray, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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