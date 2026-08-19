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Erzurumspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Galatasaray ile 21 Ağustos'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde devam etti. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana ısınmayla başladı. Oyuncular daha sonra pas, koşu ve taktik çalışması yaptı.

Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Erzurumspor FK ile Galatasaray, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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