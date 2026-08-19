Erzurumspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana ısınmayla başladı. Oyuncular daha sonra pas, koşu ve taktik çalışması yaptı.

Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Erzurumspor FK ile Galatasaray, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA