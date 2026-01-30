Haberler

Erzurumspor FK, Fernando Andrade Dos Santos ile sözleşme imzaladı

Erzurumspor FK, Fernando Andrade Dos Santos ile sözleşme imzaladı
Güncelleme:
1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Amedspor'dan ayrılan Fernando Andrade Dos Santos ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Ahmet Dal'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni, futbol camiası için hayırlı bir gelişme olarak duyuruldu.

ERZURUMSPOR FK, Amedspor'dan ayrılan Fernando Andrade Dos Santos ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1'inci Lig'in iddialı takımlarından Erzurumspor FK, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Amedspor'dan ayrılan Fernando Andrade Dos Santos'a attırdı. Kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Santos ile 1,5 yıllık mukaveleyi imzaladı.

Erzurumspor tesislerimizde, Kulüp Başkanımız Ahmet Dal'ın katılımıyla futbolcumuz Fernando Andrade Dos Santos ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

