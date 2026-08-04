Erzurumspor FK, Nariman Akhundzada ile prensip anlaşmasına vardı

ERZURUMSPOR FK, Surinamlı sağ kanat oyuncusu Gyrano Kerk'in transferini tamamlamasının ardından Azerbaycanlı forvet Nariman Akhundzada ile de prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig kulüplerinden Erzurumspor FK, dış transfere hız verdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran ve Bosna Hersekli savunma oyuncusu Nihad Mujakic'i renklerine bağlayan Erzurumspor, dış transferde üçüncü imzayı Surinamlı sağ kanat oyuncusu Gyrano Kerk'e attırdı. Kerk, şehre gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Dış transfer çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlılar, Azerbaycanlı Nariman Akhundzada ile prensip anlaşmasına verdi. Kulüp sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nariman Akhundzada ile prensip anlaşmasına varmıştır. Nariman Akhundzada'nın Erzurum'a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmi sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı