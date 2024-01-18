Erzurumspor FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarında Erzurumspor FK, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 20 puan toplayan Erzurumspor FK; 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile puan cetvelinin 12. sırasında yer alıyor. Mavi-beyazlı takım rakip fileleri 17 defa havalandırırken, 20 gol yedi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK'da hedef Bodrum FK müsabakasından mutlak 3 puan almak. Tesislerinde Bodrumspor FK hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK'da sporcuların hırsı ve azmi gözlerden kaçmadı.

Erzurumspor FK ile Bodrum FK, 20 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Kazımkarabekir Stadı'nda karşılaşacak. - ERZURUM