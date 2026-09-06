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Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Erzurumspor FK, Süper Lig 5. haftada deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde başladı. Antrenmanda ısınma ve dar alan çalışmaları yapıldı; yarın da hazırlıklar sürecek.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 11 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Koordineli ısınmayla antrenmana başlayan futbolcular, yenilenme ve dar alanda maç yaptı.

Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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