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Erzurumspor, Akhundzada ile anlaştı

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Erzurumspor FK, Azerbaycanlı futbolcu Nariman Akhundzada ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

Erzurumspor FK, Azerbaycanlı futbolcu Nariman Akhundzada ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Akhundzada'nın Erzurum'a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.

Kaynak: AA
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