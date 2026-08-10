Erzurumspor, Amed maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig ekibi Erzurumspor FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Amed Sportif Faaliyetleri maçı için ilk antrenmanını yaptı. Isınma, pas ve koşu çalışmaları yapıldı, yarın hazırlıklar devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Amer Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, futbolcular ısınma, pas ve koşu çalışması yaptı.
Erzurumspor FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Amed Sportif Faaliyetleri hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA