Erzurumspor FK, Adem Eren Kabak'ı Transfer Etti

Erzurumspor FK, Adem Eren Kabak'ı Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'dan Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezonu Gençlerbirliği'nde tamamlayan 24 yaşındaki oyuncunun, kulüp tesislerinde başkan Ahmet Dal ile yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
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