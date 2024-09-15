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Erzurumspor FK, 3 Yıl Süren Transfer Yasağını Kaldırdı

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Erzurumspor FK, 3 yıl 6 döneme denk transfer yasaklarının ardından 17 yeni transfer gerçekleştirirken, altyapıdan da birçok oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Ayrıca bazı oyuncularını kiralık olarak gönderdi ve birkaç isimle de yollarını ayırdı.

Erzurumspor FK, 3 yıl 6 döneme denk transfer yasağını kaldırarak yaptığı transfer çalışmalarını noktaladı.

Erzurumspor FK bu sezon için; Odise Roshi, Giovanni Crociata, Toni Tasev, Gökhan Akkan, Salih Sarıkaya, Mustafa Fettahoğlu, Serkan Köse, Süleyman Enes Karakaş, Kağan Moradaoğlu, Kerim Taşkale, Emre Çil, Okechukwu Azubuike, Koray Kılınç, Guram Giorbelidze, Ataberk Dadakdeniz, Tonio Tekli ve Streli Mamba'yı kadrosuna katarak 17 transfer yaptı. Erzurumspor FK altyapıdan Muhammet Taha Ağdağ, Ömer Arda Kara, Mustafa Taha Kars, Burak Alemdar, Ahmet Yavilioğlu ve Haktan Akman profesyonel sözleşme imzaladı.

Erzurumspor FK oyuncularından; Muhammed Emin Yavaş, Eren Özdemir, Gürkan Varlık Tokat Plevnespor'a 1 yıllık, Alperen Karaca Artvin Hopaspor'a 2 yıllık, Fatih Onay 23 Elazığ FK'ya 1 yıllık, Güney Yılmaz Akçaabat Sebatspor'a 1 yıllık, Hüseyin Mevlütoğlu ve Enes Yiğit Ağrı 1970 SK'ya 1 yıllık, Fırat Şaşi Kelkit Hürriyet SK'ya 1 yıllık, Muhammet Karahan Karabük İdmanyurdu Spor'a 1 yıllık ve Serkan Köse Anagold 24 Erzincanspor'a 1 yıllık kiralandı. Bu arada mavi-beyazlı takım; Estrela, Ufuk Budak, Herolind Shala, Mikhail Rosheuvel, Alican Özfesli, Fırat Aymak, Haluk Hakan Baydan, Yiğit Furkan Türkmen, Ahmet Eren Aksakal, Yakup Uzunel ve Yunus Emre Demir'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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