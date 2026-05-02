Erzurumspor FK: 1-1

Yusuf ÇINAR / ÇORUM,

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Harun Güngör

ARCA ÇORUM FK: İbrahim Sehic - Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Burak Çoban), Pedrinho (Dk. 85 Mame Thiam), Ahmed Ildız (Dk. 65 Ferhat Yazgan), Serdar Gürler, Fredy (Dk. 82 Oğuz Gürbulak), Braian Samudio

ERZURUMSPOR FK. Erkan Anapa - Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye, Crociata (Dk. 88 Mert Önal), Benhur Keser (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Murat Cem Akpınar (Dk. 63 Eren Tozlu), Sylla (Dk. 64 Martin Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 73 Ali Ülgen)

SARI KARTLAR: Erkan Kaş, Fredy, Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK) - Giovanni Crociata (Erzurumspor FK)

GOLLER: Dk. 10 Braian Samudio (Arca Çorum FK) - Dk. 81 Eren Tozlu (P) (Erzurumspor FK)

1'inci Lig'in son haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalarak ligi 4'üncü sırada bitirdi. Çorum FK, play-offta ligi 7'nci sırada bitiren Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile eşleşti.

1'inci dakikada Samudio'nun pasıyla ceza sahası içinde buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

10'uncu dakikada Çorum FK öne geçti. Yusuf'un pasıyla topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Erkan'dan sekti. Seken topu Samudio tamamlayarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

37'nci dakikada Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Erkan topu kornere çıkarttı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

46'ncı dakikada savunma arkasına gönderilen topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci Erkan gole izin vermedi.

78'inci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Çorum FK ceza sahasında top Pedrinho'nun eline çarpınca hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.

81'inci dakikada Eren Tozlu'nun kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı