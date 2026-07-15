Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen Nihad Mujakic, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Nihad Mujakic, takım kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.