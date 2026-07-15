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Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mujakic, takım kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen Nihad Mujakic, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Nihad Mujakic, takım kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya
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