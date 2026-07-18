Nihad Mujakic, Erzurumspor FK tarihinin 4. Bosna Hersekli futbolcusu oldu
Trendyol Süper Lig ekibi Erzurumspor FK, 28 yaşındaki Bosna Hersekli defans oyuncusu Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mujakic, kulüp tarihindeki 4. Bosna Hersekli futbolcu oldu.
Erzurumspor FK'nın yeni transferi defans oyuncusu Nihad Mujakic, kulüp tarihinin 4. Bosna Hersekli futbolcusu oldu.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, bu sezonki ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı ekip, 28 yaşındaki stoper Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferle birlikte Mujakic, kulüp tarihindeki 4. Bosna Hersekli futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Mavi-beyazlı formayı daha önce Bosna Hersek'ten üç isim giymişti. Bunlardan ilki kaleci İbrahim Sehic'ti. Tecrübeli file bekçisi, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Erzurumspor FK kalesini korurken, toplam 66 resmi maçta görev yaptı.
Erzurumspor FK'da oynayan Bosna Hersekli futbolcu ise santrfor Haris Harba. 2017-2018 sezonunda mavi-beyazlı ekipte forma giyen Harba, 14 resmi maçta görev alırken, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Kulüp tarihinde en fazla forma giyen Bosna Hersekli futbolcu ise orta saha oyuncusu Jasmin Scuk oldu. Deneyimli futbolcu, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Erzurumspor FK'da mücadele etti. Burada 96 resmi müsabaka oynayan Scuk, 10 gol, 3 asistle takımın önemli isimleri arasında yer aldı. - ERZURUM