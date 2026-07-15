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Erzurumspor, dış transferde ilk imzayı Nihad Mujakic'e attırdı

Erzurumspor, dış transferde ilk imzayı Nihad Mujakic'e attırdı
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Erzurumspor, Bosna Hersek Milli Takımı savunma oyuncusu Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mujakic, imzanın ardından takımın kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

ERZURUMSPOR, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, dış transferde ilk takviyesini Bosna Hersekli savunma oyuncusu Nihad Mujakic ile yaptı.

Kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Mujakic, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini 3 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen Nihad Mujakic, imzanın ardından Erzurumspor'un kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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