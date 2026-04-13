Haberler

Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 2 Boluspor: 0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Erzurumspor, Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Gökhan Akkan'ın kendi kalesine attığı gol ve Eren Tozlu'nun kafa golüyle Erzurumspor galip geldi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Benhur'un son çizgiye kadar inerek kale sahasına yaptığı ortada Gökhan Akkan topu köşe vuruşuna uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi. 1-0

42. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği hücumda Eren, ceza sahası yayındaki Rodiguez'i gördü. Rodriguez şık bir topuk pasıyla Mustafa'ya pasını aktardı. Mustafa'nın şutunda kaleci Türker'den seken topu arka direkte Eren Tozlu kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

52. dakikada sol kanattan gelişen hücumda Eren, ceza sahasına girdi ve kale sahasına ortalamak istedi ancak Lima kayarak topa müdahalede bulundu. Hakem, Lima'nın topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısının ardından monitörde inceleme yapan hakem Burak Olcar penaltı kararını iptal etti.

Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Emrah Türkyılmaz

Erzurumspor FK: Matija Orbanic (Erkan Anapa dk. 14), Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay (Mustafa Yumlu dk. 31), Brandon Baiye, Giovanni Crociata, Martin Rodriguez (Cheikne Sylla dk. 71), Benhur Keser (Fernando dk.80), Mustafa Fettahoğlu (Hüsamettin Yener dk. 80), Eren Tozlu (Adem Eren Kabak dk. 71)

Yedekler: Ali Ülgen, Cengizhan Bayrak, Sefa Akgün, Murat Cem Akpınar

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Onur Öztonga dk. 73), Lucas Lima (Erdem Dikbasan dk. 63), Abdulsamet Kırım, Loic Kouagba, Gökhan Akkan (Mert Çetin dk. 46), Barış Alıcı (Alexandru Baluta dk. 73), Doğan Can Davas (Burak Topçu dk. 86), Mustafa Çaylı, Harun Alpsoy, Arda Usluoğlu

Yedekler: Bartu Kulbilge, Işık Kaan Arslan, Can Arda Yılmaz

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Goller: Gökhan Akkan (dk. 6 k.k.), Eren Tozlu (dk.43) (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

