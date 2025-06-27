Erzurumlu Engelli Sporcular, Eskişehir'de İki Gümüş Madalya Kazandı

Erzurumlu Engelli Sporcular, Eskişehir'de İki Gümüş Madalya Kazandı
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Palandöken Engelliler Spor Kulübü, Eskişehir'de düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 4 sporcuyla yer alarak gümüş madalya elde etti.

Erzurumlu engelli sporcular, Eskişehir'deki şampiyonada iki gümüş madalya aldı.

Palandöken Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 24-26 Haziran tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonasına 4 sporcuyla katıldı.

Sporculardan Eda Sarsam B1 Büyük Kadınlar 400 metre kategorisinde, Senem Bozpapağan ise B1 Büyük Kadınlar Disk Atma kategorilerinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor
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